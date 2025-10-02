Губернатор Калифорнии провозгласил себя… лидером свободного мира

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом сделал резонансное заявление на фоне шатдауна. В социальной сети Х политик назвал себя лидером свободного мира.

Он написал: «Хорошие новости, патриоты! Раз Вашингтон не работает, теперь я, Гэвин Ньюсом, лидер свободного мира».

Также губернатор уверяет, что представил «простую программу, которая включает в себя всеобщее здравоохранение, бесплатные школьные обеды и детские сады, высокооплачиваемые рабочие места и отмену злых тарифов».

Кроме этого Гэвин Ньюсом обещает обеспечить людей бесплатными яйцами, гелем для волос, легализовать каннабис и отменить сборы, которые повышают цены на билеты на платформе Ticketmaster.

