Стало известно, во сколько обходится шатдаун американцам

Выяснилось, во сколько обходится шатдаун налогоплательщикам США. Цифры публикует управление конгресса по бюджету.

Там говорят: «В случае прекращения дискреционного финансирования в 2026 финансовом году около 750 тысяч сотрудников могут быть отправлены в неоплачиваемый отпуск ежедневно».

Добавляется: «Общая ежедневная стоимость их компенсаций составит около 400 миллионов долларов».

При этом, комментируя общем влиянии шатдауна на экономику, эксперты сообщают, что оно будет зависеть от его продолжительности, а многие потери впоследствии можно восстановить.

Впрочем, напоминается и о том, что около трех миллиардов долларов были потеряны безвозвратно в результате пятинедельного шатдауна в конце 2018-го – начале 2019-го годов.

Ранее в США впервые с 2019 года начался правительственный шатдаун.