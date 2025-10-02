Стало известно, где завтра в Украине ожидаются заморозки

Синоптики предупреждают, что в пятницу, 3 октября, в Украине ожидаются заморозки. Появился прогноз Гидрометцентра.

Эксперты небесной канцелярии говорят, что завтра ночью в большинстве западных и северных областей будут заморозки на поверхности почвы от минус 3 градусов до 0. По этой причине уже объявлен I уровень опасности (желтый).

Добавляется, что в Ивано-Франковской, Львовской, Волынской, Ровенской и Житомирской областях ожидаются заморозки в воздухе от 3 мороза до 0. Из-за этого был объявлен II уровень опасности (оранжевый).

Ранее в ГСЧС прокомментировали затопление Одессы.