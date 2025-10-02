Состояние Маска достигло отметки в 500 миллиардов долларов

Американский бизнесмен Илон Маск продолжает быстро богатеть. Его состояние сегодня достигло отметки в 500 миллиардов долларов, пишет издание Forbes.

Владелец социальной сети X, компаний SpaceX, xAI и Tesla стал первым человеком в истории, которому это удалось.

В публикации сказано: «Илон Маск переступил через еще один значимый рубеж, став первым человеком с состоянием в половину триллиона долларов. Состояние самого богатого человека на Земле составляет 500 миллиардов долларов».

Ранее Маск заявил, что может умереть на Марсе.