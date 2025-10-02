Украинцам рассказали о текущей ситуации с электричеством

По причине российских ударов в Украине снова возникли проблемы с электричеством. О ситуации на четверг, 2 октября, поведали в «Укрэнерго».

Там говорят, что хуже всего дела с электроэнергией обстоят в Черниговской и Сумской областях.

Сказано: «Энергетики делают все возможное, чтобы как можно скорее вернуть в работу поврежденное оборудование. Аварийно-восстановительные работы уже начались. В приоритете – питание критической инфраструктуры и коммунально-бытовых потребителей».

Стоит также напомнить, что сейчас в отдельных регионах действуют ограничения потребления электроэнергии.

Указывается, что уровень потребления электроэнергии в Украине на 2,1% превышает уровень предыдущего дня. Причиной этому является сохранение облачной погоды с осадками почти на всей территории Украины и существенное понижение температуры в большинстве областей.

Резюмируется: «Сегодня остается необходимость в бережном потреблении электроэнергии. Пожалуйста, не включайте несколько мощных электроприборов одновременно в период с 10-00 до 22-00».

Ранее мы писали, что Конотоп остался без электричества и воды.