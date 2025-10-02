Спасатели рассказали о ситуации в Славутиче после российского обстрела

Город Славутич (Киевская область) подвергся налету со стороны России. В ГСЧС поведали о текущей ситуации.
Говорится: «Более пятидесяти спасателей всю ночь работали, чтобы утром жители города имели возможность начать полноценный день».
Сказано, что было доставлено и развернуто пять пневмокаркасных палаток.
Добавляется, что все они оборудованы системами Starlink, тут предусмотрено обустройство дополнительных розеток для зарядки телефонов.
Кроме этого были привлечены мощные генераторы для бесперебойной работы больницы и других социальных учреждений.
Резюмируется: «Утром снова звучал сигнал воздушной тревоги, так как несколько вражеских дронов находились над городом. Но спасатели продолжают работу».
