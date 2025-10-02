В ГСЧС прокомментировали затопление Одессы

Сильнейший дождь, который обрушился на Одессу в минувший вторник, 30 сентября, фактически полностью затопил город. Об этом информировала заявила спикер ГСЧС в регионе Марина Аверина.

Говорится, что было невозможно проехать, а дождь все не переставал лить.

Добавляется, что местами из-за непогоды воды было по грудь.

Указывается, что в автобусах, частных домах и офисных зданиях, именно с таких участков спасали людей.

Сказано: «Мы доставали людей из семи автобусов, один из которых был международный. Проблема была велика, что некоторые люди не хотели покидать свои затопленные авто, но вода продолжала подниматься и фактически накрывала эти машины. Тогда они уже в панике звонили и просили их достать».

Ранее в Одессе увеличилось число погибших из-за непогоды.