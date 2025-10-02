Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 1 112 460 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на четверг, 2 октября.

Сообщается, что были ликвидированы уже 1 112 460 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 11 224 танка, 23 296 боевых бронированных машин, 33 336 артиллерийских систем, 1 507 РСЗО, 1 224 средства ПВО, 427 самолетов, 346 вертолетов, 65 823 БПЛА оперативно-тактического уровня, 3 790 крылатых ракет, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 63 303 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 3 979 единиц специальной техники.

Ранее мы писали, что G7 решила значительно усилить санкции против РФ.