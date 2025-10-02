Израиль дал жителям Газы последний шанс покинуть город

Жители Газы могут покинуть город через контрольно-пропускные пункты ЦАХАЛ. Это их последний шанс выехать из зоны активных боевых действий. Об этом сообщает министр обороны Израиля Исраэль Кац в соцсети X.

По словам главы Минобороны, израильские военные уже завершили захват «оси Ницарим» (военный термин, который используют в Израиле для обозначения стратегической линии, проходящей через бывшее место поселения евреев в Секторе Газа и соединяющей север и юг анклава). Таким образом, ЦАХАЛ фактически разделил Сектор Газа на две части — северную и южную.

Кац уточнил, что такой успех Армии обороны Израиля усилит осаду вокруг города Газа. Также любой, кто захочет покинуть город в южном направлении, будет вынужден проходить через контрольно-пропускные пункты Армии обороны Израиля.

«Это последний шанс для жителей Газы, которые хотят перебраться на юг и оставить террористов ХАМАС в изоляции в самом городе Газа перед лицом продолжающейся в полную силу активности Армии обороны Израиля. Те, кто останутся в Газе, будут террористами и пособниками терроризма», — предупредил Кац.

Он отметил, что израильская армия готова ко всем вариантам развития событий и решительно намерена продолжать свои действия до возвращения всех заложников и разоружения ХАМАСа на пути к окончанию войны.

Напомним, стало известно, какими видит Трамп будущее Сектора Газа.