В Украине военным разрешили переводиться между ВСУ и Нацгвардией

Кабмин по представлению Минобороны принял решение об упрощении процедуры перевода военных в другие части. Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль в Telegram.

«Нормируем порядок реагирования командиров на кадровые переводы. Минимизируем случаи игнорирования или затягивания решений», — сообщил министр.

Решение правительства упрощает процедуру перевода военнослужащих из ВСУ в Национальную гвардию и наоборот.

«Даем возможность подать электронный рапорт на смену места службы через приложение „Армия+“. Нарабатываем следующие шаги в упрощении и ускорении переходов военнослужащих между подразделениями», — отметил министр.

Согласно решению Минобороны, командиры частей по инициативе военных, обязаны выполнить кадровое решение не более чем за 72 часов с момента его получения.

Если командиры имеют возражения, они должны будут предоставить обоснованный ответ Кадровому центру ВСУ в течение 48 часов. Они смогут подать ходатайство об отмене перевода, но только с предоставлением аргументированных объяснений.

Приказ о перемещении может быть отменен кадровым центром ВСУ при условии нарушения требований или совершения военным уголовного преступления.

Решение спорных вопросов будет осуществляться специальной группой.

