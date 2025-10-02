На Черниговщине ввели жесткие графики отключений света

Сегодня, 2 октября, в Черниговской области ввели жесткие графики ограничения электроснабжения после массированной атаки России накануне. Об этом сообщает АО «Черниговоблэнерго».

Как отмечают энергетики, в результате ударов по энергетической инфраструктуре области потребители уже почувствовали перебои со светом.

«Все вчера на себе почувствовали „поздравления“ рашистов с Днем защитников и защитниц Украины. Теперь есть немало работы и довольно жесткие графики ограничения электроснабжения», — говорится в сообщении.

Сейчас продолжаются восстановительные работы, а специалисты работают в круглосуточном режиме для стабилизации работы сети.

Напомним, в Украине начались новые отключения из-за обстрелов и непогоды.