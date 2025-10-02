Украина получила 4 млрд евро за счет активов РФ

Евросоюз выделил Украине девятый транш чрезвычайного займа макрофинансовой помощи (MFA) на сумму 4 млрд евро. Об этом сообщила Еврокомиссия в среду, 1 октября.

«Это еще больше укрепляет роль ЕС как крупнейшего донора с начала войны России против Украины, а общая поддержка приближается к 178 млрд евро», — говорится в сообщении.

Указано, что общий бюджет программы MFA составляет 18,1 млрд евро и является вкладом ЕС в инициативу G7 по чрезвычайным займам ERA, которая в совокупности должна обеспечить Украину финансовой поддержкой в размере около 45 млрд евро.

«С этим траншем общая поддержка Украине со стороны Еврокомиссии в рамках программы MFA достигла 14 млрд евро с начала 2025 года», — заявили в Еврокомиссии.

Отмечается, что ЕС таким образом подтверждает обязательства поддерживать Украину в контексте недавнего заявления президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о предоставлении 6 млрд евро предварительного взноса ЕС в инициативу по займам ERA.

«Эта поддержка поможет Украине удовлетворить растущие потребности в финансировании, в том числе в оборонном секторе», — добавили в ЕК.

В частности, из транша 2 млрд евро будут выделены на производство беспилотников в соответствии с соглашением между ЕС и Украиной.

В свою очередь премьер-министр Юлия Свириденко сообщила в Телеграм, что транш обеспечен за счет поступлений от замороженных активов Центрального банка России в Евросоюзе.

«Украина получила транш макрофинансовой помощи ЕС в размере 4 млрд евро в рамках механизма ERA Loans. Символично, что выплата осуществлена именно сегодня, в День защитников и защитниц Украины», — написала она.

Напомним, ЕС готовит кредит Украине на 140 млрд евро из замороженных активов России.