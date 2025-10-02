В Крыму усилили ограничения на продажу бензина

Продаж бензина в одни руки на территории оккупированного россиянами Крыма ограничили еще сильнее. В частности, теперь лимит — до 20 литров. Об этом свидетельствует видеообращение так называемого «главы» полуострова Сергея Аксёнова.

Гауляйтер также пообещал до конца дня 3 октября сообщить, когда начнется стабильное снабжение топливом.

«Я прошу всех набраться терпения. Попробовали предпринять несколько шагов, разрядить ситуацию — к сожалению, эти меры были недостаточны», — утверждает квазичиновник.

Напомним, 29 сентября на полуострове уже ограничивали продажу бензина — 30 литров в одни руки, а также ввели ценовой потолок.