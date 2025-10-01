Волки-людоеды убивают местных жителей в Индии

В индийском штате Уттар-Прадеш бьют тревогу. Как пишет издание Hindustan Times, тут завелись волки-людоеды.

Сказано, что с 9 по 30 сентября в этом районе от их нападений погибли шесть человек, в том числе четверо детей и пожилая пара.

Кроме этого еще около двадцати человек получили ранения, но остались живы. Одного из детей, на которого напали волки, так и не смогли найти.

Информируется, что для поимки кровожадных тварей были мобилизованы двадцать одна оперативная группа лесного ведомства и другие специалисты.

Недавно, 28 сентября спасателям удалось предотвратить очередное нападение агрессивных животных. Сотрудники лесного ведомства, следуя по следам одного из волков, обнаружили его в деревне Рохитпурва в момент нападения на детей и ранили его, говорится в материале. Хищник скрылся в тростниковых зарослях, но позже его нашли мертвым.

