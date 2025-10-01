Астрономы уточнили число астероидов в нашей Солнечной системе

Международная группа астрономов уточнила число астероидов в нашей Солнечной системе. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что специалисты с помощью нового анализа орбит обнаружили 63 новых группы, возраст которых не превышает 10 миллионов лет.

Сказано, что до этого было известно 43 такие семьи, теперь их число достигло 106.

Сообщается, что молодые семьи астероидов формируются при разрушении крупных астероидов или комет и включают от трех объектов с близкими орбитальными параметрами. Обычно их возраст составляет меньше 10-15 миллионов лет, но, как показал новый анализ, большинство из открытых групп образовались менее миллиона лет назад.

Информируется, что чаще всего они включают всего трех-десять членов, хотя крупнейшая новая семья насчитывает 58 астероидов.

Исследователи космоса применили пятикоординатный метод иерархической кластеризации, обработав данные об орбитах 1,25 миллиона объектов.

Примечательно и то, что более половины новых семейств находятся внутри уже известных старых групп. Это возможно, когда один астероид в большой семье разрушается на мелкие фрагменты, создавая такие себе семью внутри семьи.

Также оказалось, что в отличие от большинства известных астероидов С-типа (углеродистых), новые семьи в основном состоят из каменистых тел S-типа – богатых силикатами и металлами.

Отмечается, что обнаруженные астероиды – не все. Более тусклые объекты пока остаются за пределами возможностей телескопов, но со временем специалисты надеются их зафиксировать, что поможет лучше понять происхождение метеоритов, эволюцию Солнечной системы и повысить точность прогнозов возможных столкновений астероидов с нашей планетой.

