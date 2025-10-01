В Сенат США внесли резолюцию о ежемесячной передаче Украине $10 млрд активов РФ

В Сенат Соединенных Штатов Америки внесли резолюцию с призывом ежемесячно передавать Украине по $10 млрд из российских активов.

Как сказано на сайте Конгресса США, эта резолюция призывает исполнительную власть и лидеров стран «Большой семерки» и Европейского союза конфисковать суверенные активы Российской Федерации, находящиеся под юрисдикцией членов G7.

Эти средства предлагают выплачивать Украине траншами по 10 миллиардов долларов ежемесячно до полного исчерпания активов.

Автором новой резолюции является сенатор-республиканец Джон Кеннеди, представляющий штат Луизиана.

Напомним, ЕС готовит кредит Украине на 140 млрд евро из замороженных активов России.