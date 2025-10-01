Украинские дроны парализовали 38% российских НПЗ

Украинские дроны нанесли исторический удар по нефтяной индустрии РФ, парализовав 38% НПЗ и создав беспрецедентный кризис на топливном рынке. Об этом сообщают российские СМИ.

Украинские беспилотники с августа атакуют крупные нефтеперерабатывающие заводы на территории России, что повлекло серьезный кризис на российском топливном рынке.

По данным агентства «Сиала», которые приводит российское агентство РБК, на конец сентября почти 38% мощностей первичной переработки нефти в стране простаивали, что составляет около 338 тысяч тонн в сутки.

Для сравнения, в августе доступный объем производства бензина и дизтоплива уменьшился на 6%, а в сентябре — еще на 18%.

Это стало беспрецедентным показателем для российской нефтепереработки. Предыдущие рекорды простоев — в августе 2023 года (23%, 206 тысяч тонн в сутки) и мае 2022 и 2020 годов — были ниже.

По оценкам «Сиалы», примерно 70% этих простоев вызваны именно атаками украинских дронов, которые вывели из строя около четверти общей мощности переработки, или около 236 тысяч тонн в сутки.

В сентябре еще четыре завода остановили производство из-за ударов БПЛА. Среди них:

— «Кинеф» в Ленинградской области, второй по мощности НПЗ в России,

— Рязанский НПЗ «Роснефти»,

— Новокуйбышевский и Астраханский ГПЗ «Газпрома».

Первые два прекратили работу в начале сентября, остальные — в конце месяца.

Российское издание «Коммерсант» также отметило, что из-за этого производство бензина сократилось на миллион тонн, а дефицит на внутреннем рынке достиг примерно 20% от потребностей.

Между тем The Moscow Times со ссылкой на заявление экономиста Владислава Иноземцева пишет, что российские компании почти не могут быстро стабилизировать ситуацию.

Восстановление заводов может длиться месяцами, особенно из-за санкций, которые затруднили поставки западного оборудования, использовавшегося для модернизации в предыдущие годы. А заменить его китайскими аналогами оказывается не так легко.

