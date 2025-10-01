Россияне скрывают свои потери на Херсонщине с помощью репрессий

Командование российской оккупационной армии пытается скрыть реальные масштабы потерь на Херсонском направлении. Об этом сообщает на партизанское движение «АТЕШ».

«Командование российских оккупационных войск на Херсонском направлении скрывает реальные масштабы потерь, вводя негласные правила занижения количества погибших», — сообщили партизаны.

По их словам, солдаты, которые пытаются рассказать правду, сталкиваются с жестокими наказаниями и полевыми судами.

Агенты из числа военнослужащих 385-го десантно-штурмового полка рассказали, что из-за значительных потерь от ударов FPV-дронов, артиллерии и боев на островах командование приказывает фиксировать не более десяти погибших. Остальных оккупантов записывают как пропавших без вести или раненых.

«Солдат, которые пытаются сообщить высшему командованию правду, жестоко наказывают. Над ними устраивают полевые суды, сбрасывают в ямы и держат там неделями под солнцем. Тех, кто говорит правду, публично и жестоко избивают», — заявили в движении.

Напомним, Россия потеряла в войне 1 111 480 солдат.