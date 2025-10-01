РФ в следующем году потратит на армию и силовиков 40% бюджета

Запланированные расходы России на оборону в 2026 году увеличились еще на 325 миллиардов рублей. Вместе с расходами на «Национальную безопасность» общие расходы на армию, полицию и спецслужбы в следующем году составят 16,84 триллиона рублей, или 38% всех расходов. Об этом свидетельствует проект федерального бюджета на 2026-2028 годы, внесенный в Госдуму в понедельник, 29 сентября, сообщает The Moscow Times.

Традиционно большинство российских расходов по разделу «Национальная оборона» засекречено — 10,85 триллиона рублей, или 84%, следует из приложений к проекту бюджета.

Однако согласно пояснительной записке к законопроекту, власти собираются потратить в следующем году на раздел «Национальная оборона» 12,93 триллиона рублей.

В предыдущих материалах Минфина на той неделе стояла цифра 12,61 триллиона рублей.

Правящий режим РФ в целом собирается потратить по закрытым статьям 12,71 триллиона рублей, или 28,8% всех расходов.

В 2025 году правительство засекретило 13,08 триллиона рублей, или 31,5% от общих расходов казны.

Напомним, в России повысят налоги для продолжения войны.