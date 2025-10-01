Зеленский анонсировал уничтожение российских складов и топлива

Российская Федерация обязательно получит ответ за обстрелы мирных украинских городов. Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время вечернего обращения.

«Мы обязательно ответим России на их удары. Также сегодня были доклады военных, в частности относительно наших дипстрайков. Мы продолжим вполне справедливо уничтожать российскую логистику, российскую топливную инфраструктуру — все, что служит российской войне», — подчеркнул глава государства.

По его словам, именно Россия виновата в том, что война не заканчивается. Президент подчеркнул, что правильные сигналы поступают от США и других партнеров, которые признают: только сила может принудить Россию к реальным переговорам.

«Мир знает: только Россия виновата, что война не заканчивается... Без сильного давления россияне не остановятся, наоборот пытаются увеличивать агрессию», — отметил Зеленский.

Напомним, удары Украины по НПЗ вызвали топливный кризис на территории России.