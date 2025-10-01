В США впервые с 2019 года начался правительственный шатдаун

Правительство Соединенных Штатов впервые за семь лет приостановило работу. Причиной стала неспособность Конгресса утвердить вовремя бюджет для финансирования ряда федеральных ведомств. Об этом сообщает CNN и Bloomberg.

Федеральное правительство официально прекратило работу после того, как расколотый Конгресс не смог принять законопроект о финансировании. Это первое прекращение работы правительства с 2019 года.

Лидеры Республиканской и Демократической партий как публично, так и частным образом настаивают, что не будут виноваты в остановке финансирования.

Республиканцы требуют, чтобы демократы просто согласились продлить действующее финансирование еще на семь недель. Демократы отказываются это делать без существенных уступок в обмен на свои голоса для принятия любого финансового законопроекта в Сенате.

Сенаторы покинули Капитолий вечером 30 сентября по Вашингтонскому времени в состоянии глубокой неопределенности относительно того, сколько может длиться шатдаун.

Утром 1 октября Сенат снова планирует голосовать за тот же план финансирования от республиканцев. Лидеры республиканцев обещают выносить его на голосование изо дня в день, пока достаточное количество демократов не уступит и не согласится возобновить работу правительства.

Остановка работы федерального правительства, или т.н. «шатдаун» означает, что сотни тысяч федеральных служащих будут отправлены в вынужденный отпуск.

Работники отдельных критически важных ведомств, обязаны и в дальнейшем выходить на работу, но многие из них не будут получать зарплату, пока Конгресс не утвердит финансирование.

В то же время, часть обязательных чиновников продолжат получать зарплату, ведь их должности финансируются не через ежегодные ассигнования Конгресса.

Администрация президента США Дональда Трампа планирует использовать шатдаун для проведения массовых увольнений федеральных работников, кроме временных отпусков около 750 тысяч государственных служащих. Этот шаг может ухудшить экономические последствия закрытия и распространить их за пределы закрытия.

Исторически, значительная часть экономических последствий закрытия правительства возмещалась после его окончания, однако не в полном объеме.

Бюджетное управление Конгресса оценило, что экономика США не восстановила 3 млрд долларов из 11 млрд долларов сокращения экономического выпуска во время частичного закрытия правительства в 2018-2019 годах, которое длилось пять недель и было самым длинным в истории США.

19 сентября Палата представителей приняла законопроект о финансировании правительства до 21 ноября без существенных дополнений. Документ был разработан без участия демократов.

Однако в тот же день в Сенате демократы заблокировали этот законопроект — инициатива дважды не получила поддержки восьми демократов, необходимой для ее принятия Сенатом.

Таким образом оппоненты президента Дональда Трампа пытаются склонить республиканцев к переговорам о продлении расширенных субсидий по Закону о доступном медицинском страховании.

Напомним, накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что в США вполне может произойти шатдаун.