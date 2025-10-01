Дуров спрогнозировал аномальный рост стоимости Bitcoin

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров сделал громкий прогноз. Он считает, что Bitcoin может подорожать до миллиона долларов.

Было сказано: «Я верю, что настанет момент, когда Bitcoin будет стоить миллион долларов».

Поясняется: «Просто посмотри на тренды. Правительства печатают деньги, как будто завтра будет конец света. А Bitcoin никто не печатает. У него предсказуемая инфляция, которая в какой-то момент остановится. Bitcoin – это всерьез и надолго, а что касается всех фиатных валют, то это еще предстоит узнать».

Павел Дуров добавил, что именно благодаря тому, что он в свое время купил Bitcoin, он «держится на плаву, в то время как Telegram – убыточный проект».

Ранее цена Bitcoin взяла еще одну рекордную высоту.