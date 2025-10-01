ЕК сделала заявление о вступлении Украины в ЕС

Украина завершила процесс скрининга законодательства в рамках подготовки к началу переговоров о вступлении в Евросоюз. Об этом сообщила Еврокомиссия.

«Сегодня Украина достигла важной вехи на пути к вступлению в ЕС, завершив двусторонний скрининг с Европейской Комиссией. Двусторонний скрининг начался в июле 2024 года, и быстрое завершение стало возможным благодаря преданности, профессионализму и мотивации Украины проводить реформы, соблюдать стандарты ЕС и присоединяться к семье ЕС. Достижение этого посреди войны России против Украины является отличной демонстрацией устойчивости и решимости страны», — говорится в сообщении.

В Еврокомиссии отметили, что теперь государства-члены блока получат соответствующие отчеты, в которых она может рекомендовать им начать переговоры с Украиной в соответствующих сферах политики.

«После того, как государства-члены достигнут согласия, разделы переговоров, которые являются частью более широких тематических кластеров, могут быть открыты. Ожидается, что Украина продолжит свои усилия по реформированию, согласует законодательство с законодательством ЕС и укрепит свою институциональную и административную способность, руководствуясь критериями, которые должны быть установлены государствами-членами. Кластер 1 по основополагающим принципам, таким как верховенство права, основополагающие права и функционирование демократических институтов, всегда открывается первым и закрывается последним», — добавили в Еврокомиссии.

Напомним, Украина ожидает, что страны Евросоюза примут решение о начале вступительных переговоров уже в ближайшее время.