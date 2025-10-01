В политических и военных кругах Европы обсуждают возможность развернуть собственные системы ПВО над западной частью Украины, а затем и над Киевом. К таким действиям европейцы могут прибегнуть в ответ на усиление российских провокаций, направленных на проверку решимости НАТО, сообщает The Telegraph.

Издание напоминает, что в последние недели Россия совершила ряд провокаций, которые эксперты рассматривают как проверку решимости НАТО. В частности, российские дроны фиксировались над Польшей, Румынией и Данией, истребители залетали в воздушное пространство Эстонии, а на европейские аэропорты, включая лондонский Хитроу, совершались кибератаки.

Хотя европейцы сбили лишь незначительное количество российских дронов, сами инциденты демонстрируют стратегический расчет Москвы: проверить, готовы ли США и НАТО активно реагировать на нарушение воздушного пространства.

По оценкам экспертов, российский диктатор Владимир Путин пытается использовать период внутриполитической нестабильности в США, чтобы ослабить позиции НАТО в Европе, ликвидировать независимость Украины и разрушить НАТО.

Одним из вариантов ответа Запада, который обсуждается в политических и военных кругах, может стать развертывание европейских систем противовоздушной обороны над западной частью Украины с потенциальным расширением до Киева. Такой шаг рассматривается как способ продемонстрировать готовность Европы брать на себя ответственность за собственную безопасность.

