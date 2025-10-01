Жуткие подробности наводнения в Одессе: погибла целая семья

Спикер ГСЧС Одесской области Марина Аверина в эфире национального телемарафона поведала жуткие подробности наводнения в Одессе. По последним данным, его жертвами стали как минимум девять человек.

Говорится о том, что погибла целая семья из пяти человек, которая проживала на цокольном этаже дома: «Их накрыла волна, и они не смогли выбраться».

Добавляется, что также погибли три женщины, которые шли по дороге – их накрыло волной и унесло течением.

Уточняется, что все погибшие – жители Одессы.

Ночью спасатели выполнили значительный объем работы, в частности проводили эвакуацию людей из подтопленных районов.

Резюмируется: «Местами вода была выше груди, там мы доставляли людей в эвакуационные автобусы».

Ранее мы писали, что жертвами непогоды в Одессе стало немало людей.