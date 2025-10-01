Жертвами непогоды в Одессе стало немало людей

На Одессу и Одесский район обрушилась непогода, которая привела к подтоплению. Увы, жертвами стихии стали девять человек, в том числе ребенок, информирует ГСЧС.

Сегодня утром сообщается: «Всю ночь спасатели помогали эвакуировать людей из водяных ловушек, изымать машины, откачивать воду из зданий и искать пропавшую девушку, которую нашли в 7-00 утра. На месте поиска работала психолог ГСЧС».

Добавляется, что были спасены 362 человека и эвакуированы 227 транспортных средств.

Указывается, что к работам привлечены 255 спасателей и 68 единиц техники.

Сейчас работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются.

