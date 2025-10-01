Свежая социология: американцы негативно оценили работу Трампа

Компания YouGov и издание The Economist провели новый социологический опрос. Узнали, как американцы оценивают работу президента США Дональда Трампа.

Оказалось, что 54% опрошенных были недовольны деятельностью главы государства.

При этом 40% американцев дают позитивную оценку его действиям.

Еще 5% не смогли дать однозначный ответ.

В то же время добавляется, что 53% граждан страны не одобряют деятельность Дональда Трампа в сфере экономики и трудоустройства, 60% – в сфере инфляции и цен, 51% – в сфере иммиграции и 53% – в области здравоохранения.

Данный опрос проводился 26-29 сентября среди 1 656 взрослых граждан США. Погрешность составляет 3,4%.

Ранее Трамп вновь предложил Канаде стать частью США.