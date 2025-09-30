Келлог раскрыл истинную позицию Трампа по Украине

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог поведал о позиции американского лидера по Украине. Об этом он сказал на форуме WSF 2025 «Securing Europe: Transatlantic Strategies in a Time of War and Uncertainty».

Дипломат отметил: «Я думаю, что президент Дональд Трамп был исключительно сбалансированным, и именно это он всегда старается делать».

Подчеркивается: «Он идет прямо посередине, и это лучшее, что он может сделать публично».

Также указывается, что президент США действует как посредник и стремится учитывать позиции обеих сторон.

