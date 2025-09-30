На фоне непогоды в Украине продолжает расти потребление электричества

Украину накрыла непогода. По этой причине второй день кряду растет потребление электричества.

О ситуации на утро вторника, 30 сентября, поведали в «Укрэнерго».

Говорится: «Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к росту. Сегодня по состоянию на 9-30 оно было на 8,5% выше, чем в это же время предыдущего дня, в понедельник».

Добавляется, что причиной этому является облачная погода с дождем на всей территории нашей страны.

По словам энергетиков, подобная погода обусловливает низкую эффективность работы бытовых солнечных электростанций и соответствующий рост уровня энергопотребления из общей сети.

Сказано: «Учитывая погодные условия, сегодня есть необходимость в бережном потреблении электроэнергии в пиковые часы. Пожалуйста, не включайте несколько мощных электроприборов одновременно в период с 18-00 до 21-00».

Ранее настоящая зима накрыла Карпаты.