ЕС выделит Украине 2 миллиарда евро на производство дронов

Европейская комиссия договорилась с Украиной о выделении 2 миллиардов евро на производство дронов. Финансирование должно помочь усилить оборонные возможности и развивать высокие технологии. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перед началом заседания Коллегии Еврокомиссии по безопасности в Брюсселе.

«Если мы и дальше считаем, что Украина — это наша первая линия обороны, мы должны усилить военную помощь Украине. Поэтому конкретно мы договорились с Украиной, что на дроны сейчас будет потрачено всего 2 миллиарда евро», — заявила фон дер Ляйен.

По ее словам, финансирование должно помочь Украине усилить собственные оборонные возможности и одновременно развивать высокие технологии, полезные для Евросоюза.

«Это позволяет Украине масштабироваться и использовать свой полный потенциал. И, конечно, это также позволит ЕС получить пользу от этой технологии», — пояснила она.

Напомним, ЕС готовит кредит Украине на 140 млрд евро из замороженных активов России.