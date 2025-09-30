Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вновь заявил, что его страна не намерена отказываться от российской нефти и газа, подчеркнув, что соглашения на поставку энергоресурсов с Россией по долгосрочным контрактам остаются самым надежным вариантом. Он уверен, что разрыв таких договоренностей будет иметь негативные последствия и приведет к повышению тарифов для венгерских семей. Об этом он заявил, выступая в программе «Время бойцов».

Орбан озвучил две ключевые причины, по которым Венгрия не готова уступить российскому газу.

Первая причина — энергетическая безопасность, которую страна видит в сотрудничестве с РФ. Орбан отметил, что любой альтернативный источник энергии в настоящее время не соответствует уровню надежности, обеспечиваемому действующими соглашениями с Россией.

«Любой другой источник поставок менее надежен, чем зафиксированный долгосрочными контрактами российский. Таким образом, Россия гарантирует безопасность Венгрии», — заявил премьер.

Второй аргумент Виктора Орбана касается экономических и социальных аспектов. По его словам, российские энергоресурсы заметно дешевле других альтернатив, а их отказ неизбежно привел бы к повышению тарифов для венгерских граждан.

Он поставил риторический вопрос: почему венгерские семьи должны платить больше за энергоресурсы? По мнению политика, это не только экономическая, но и социальная проблема, касающаяся справедливости.

Орбан также подчеркнул, что Венгрия остается независимым государством, которое самостоятельно определяет свою энергетическую политику, не поддаваясь внешнему давлению.

Напомним, венгерский премьер и его словацкий коллега Виктор Орбан и Роберт Фицо категорически заявили, что их страны не смогут отказаться от поставок российской нефти через нефтепровод «Дружба», поскольку это противоречит техническим и экономическим реалиям.