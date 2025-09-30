Все разделы

Зеленский рассказал о поставках оружия по программе PURL

Зеленский рассказал о поставках оружия по программе PURL

Агата Кловская
30.09.25 12:18
85
Зеленский рассказал о поставках оружия по программе PURL

К инициативе PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), которая предусматривает поставки американского оружия в Украину за деньги стран Европы, присоединились еще шесть стран — Бельгия, Литва, Латвия, Эстония, Исландия и Люксембург. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Телеграм во вторник, 30 сентября.

«Инициатива PURL является очень ценным механизмом НАТО, который превращает поддержку союзников в ощутимые возможности для Украины. Она дает нам возможность закупать оборонное вооружение, которое нужно уже сейчас для сохранения жизней, в частности системы Patriot и другое ключевое американское оборудование, и уже обеспечивает реальные результаты», — написал он.

По словам Зеленского, с августа европейские партнеры профинансировали несколько пакетов американского вооружения для Украины: Нидерланды — $578 млн, первый пакет; Дания, Норвегия, Швеция вместе — $495 млн, второй пакет; Германия объявила о намерении профинансировать третий пакет на $500 млн, а Канада — четвертый пакет на $500 млн.

«Пятый и шестой пакеты сейчас согласовывают с американской стороной. На данный момент Бельгия, Литва, Латвия, Эстония, Исландия и Люксембург уже заявили о готовности внести вклад в будущий пятый пакет», — сообщил президент.

Он добавил, что цель Украины — обеспечивать $1 млрд в месяц в рамках инициативы PURL, чтобы полностью реализовать ее потенциал.

Как отмечается на сайте ОП, уже шесть стран — членов НАТО профинансировали четыре пакета оборонной поддержки Украины на общую сумму более $2 млрд в рамках инициативы PURL. Поставки первых двух пакетов начались в середине сентября.

Кроме того, США уже финализировали с Канадой и Германией наполнение третьего и четвертого пакетов. Сейчас американская сторона согласовывает с Украиной пятый и шестой пакеты. Параллельно началась работа над наполнением седьмого, восьмого, девятого и десятого пакетов.

«Украина рассчитывает в октябре дополнительно наполнить эту программу, а общей целью является добавлять в нее по миллиарду долларов ежемесячно», — говорится в сообщении.

Напомним, первое американское оружие по программе PURL уже прибыло в Украину.

