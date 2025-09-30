Украина ожидает поставки шведских истребителей Gripen

Украине могут передать шведские многоцелевые истребители Gripen. Детали поставок пока неизвестны. Об этом в интервью BBC заявил заместитель министра обороны, генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

По словам Гаврилюка, «ожидаются» дополнительные поставки истребителей F-16, Mirage и даже Gripen.

Он не раскрыл, когда именно и сколько истребителей получит Украина. По его словам, «когда увидите в небе», тогда и будет понятно.

На уточняющий вопрос о том, действительно ли Украина получит все вышеупомянутые самолеты — F-16, Mirage и Gripen — генерал ответил: «Практически, вы номенклатуру назвали правильно, но детализировать, когда, что, какой, я не буду».

Стоит заметить, что по состоянию на сегодня Украине истребители Gripen не предоставляли, их поставки также не анонсировали.

Напомним, 3 сентября министр обороны Швеции Пол Йонсон отмечал, что Украине могут продать истребители Gripen, но только после завершения полномасштабной войны.