В Крыму ограничили продажу топлива «в одни руки»

В Крыму по результатам совещания с ключевыми нефтеразливными компаниями региона объявили об ограничении объема продажи бензина на заправках — не более 30 литров в одни руки. Об этом сообщил так называемый «глава» российской администрации Крыма Сергей Аксёнов, который на прошлой неделе обещал решить вопрос перебоев с топливом в течение двух недель.

Ограничение вступило в силу с 29 сентября.

«Прошу крымчан не покупать бензин про запас и заправлять транспортные средства в обычном режиме», — написал Аксёнов в своем телеграм-канале.

Участники совещания также договорились зафиксировать цены на бензин А-92 на уровне 70 рублей за литр, А-95 — 76 рублей за литр, дизельного топлива — 75 рублей за литр. По словам Аксёнова, ценовой потолок будет действовать 30 дней. На сайте Министерства энергетики Крыма ежедневно будут публиковать адреса заправок, на которых «топливо есть в наличии».

Утром аналогичные ограничения из-за острого дефицита топлива ввели в Севастополе. Начиная с понедельника на АЗС города одному покупателю будут продавать не более 30 литров бензина марок А-92, А-95, А-95NP и А-100, сообщил так называемый «губернатор» Севастополя Михаил Развожаев.

Еще в прошлый четверг Аксёнов признал дефицит топлива в Крыму, который объяснил уменьшением объемов производства на российских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). Он охарактеризовал ситуацию как «объективную» и призвал жителей полуострова «набраться терпения», пообещав, что в ближайшие дни на заправках появится бензин марки А-95, а в течение двух недель — А-92.

