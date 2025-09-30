В Киеве увеличилось число заболевших COVID-19 среди школьников

В Киеве за 18-ю неделю 2025 года зарегистрировали 7 905 новых случаев заболевания гриппом и ОРВИ, в том числе COVID-19. Об этом сообщили в ГУ Киевский городской центр контроля и профилактики заболеваний МОЗ.

В целом в столице по сравнению с предыдущей неделей наблюдается снижение заболеваемости на 4% за счет как детского, так и взрослого населения. Так, случаев заболевания у детей выявлено 5 085 против 5 124 за прошлую неделю (снижение на 0,8%). Заболеваемость среди взрослых изменилась с 3 107 на 2 820 (снижение на 9,2%).

В то же время дети составляют 64,3% от общего количества, на прошлой неделе — 62,3%. Тогда как заболеваемость среди школьников выросла на 9,5%. Так, у детей школьного возраста зарегистрировано 2 842 случая.

По сравнению с предыдущей неделей снизилось количество госпитализированных лиц среди больных гриппом и ОРВИ среди взрослых и детей. В медицинские учреждения госпитализировали 127 человек, в том числе 96 детей.

Также COVID-19 заболели 12 человек, в том числе 3 ребенка до 17 лет. Госпитализировали 15 человек, из которых 2 ребенка. В отделении реанимации и интенсивной терапии находился 1 взрослый пациент.

В течение отчетной недели летальных случаев от осложнений COVID-19 и гриппа не зарегистрировано.

Напомним, в Украине за неделю зарегистрировали 3 540 случаев COVID-19, что втрое больше, чем неделей ранее. Однако показатели существенно ниже по сравнению с прошлым годом — тогда еженедельно фиксировали до 15 тысяч больных.