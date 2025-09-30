Белый дом опубликовал план Трампа по Газе

США подготовили мирный план, чтобы завершить войну Израиля с боевиками ХАМАС, из 20 пунктов. Об этом говорится в заявлении официального аккаунта Белого дома в соцсети X.

План Трампа предусматривает, что Газа должна превратиться в «дерерадикализованную зону без терроризма и угроз для соседей», а также пройти масштабное восстановление для блага жителей.

Согласно предложению, если обе стороны согласятся, война будет прекращена немедленно. Израильские силы отойдут на согласованную линию для подготовки к освобождению заложников. Все военные операции, включая авиаудары и артобстрелы, будут заморожены до выполнения условий поэтапного вывода войск.

В течение 72 часов после принятия соглашения всех заложников — живых и погибших — вернут. За каждого погибшего израильского заложника будут возвращены останки 15 палестинцев.

После этого Израиль освободит 250 заключенных с пожизненными сроками и 1700 жителей Газы, задержанных после 7 октября 2023 года, включая женщин и детей.

Члены ХАМАС, согласные на мирное сосуществование и разоружение, получат амнистию. Тем, кто пожелает покинуть Газу, предоставят безопасный выезд.

После подписания соглашения в Сектор Газа поступит масштабная гуманитарная помощь: восстановление водоснабжения, электроснабжения, работы больниц, пекарен. Доставку организуют через ООН, Красный Полумесяц и другие международные организации.

Сектором Газы временно будет управлять аполитичный палестинский комитет под надзором международного органа — Совета мира. Его возглавит президент США Дональд Трамп, а также туда войдут другие мировые лидеры, включая бывшего премьер-министра Британии Тони Блэра.

Израиль не будет оккупировать или аннексировать Газу. Вывод ЦАГАЛа будет происходить по мере установления контроля ISF.

В случае, если ХАМАС отвергнет предложение, гуманитарную помощь и программы восстановления реализуют только в «зонах без терроризма».

