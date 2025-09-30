Ученые выявили неожиданное преимущество… девственности

Эксперты из Амстердамского университета в Нидерландах сделали неожиданное открытие. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что люди, никогда не имевшие сексуального опыта, в среднем отличаются более высоким уровнем интеллекта.

В ходе опыта ученые проанализировали данные почти 400 тысяч британцев и более 13 тысяч австралийцев.

В итоге генетический анализ продемонстрировал, что около 15% различий в сексуальном опыте объясняются наследственностью.

Говорится: «Гены, связанные с интеллектуальными способностями и успешностью в обучении, часто совпадали с генами, ассоциированными с отсутствием секса».

Акцентируется внимание на том, что речь идет не об одном гене воздержания, а о множестве небольших влияний, которые в совокупности формируют тенденцию, когда более умные люди чаще оказываются без сексуального опыта по собственному выбору или из-за сложностей в отношениях.

Указывается, что у мужчин без сексуального опыта чаще наблюдалась меньшая физическая сила, а у обоих полов фиксируется чувство одиночества и социальная изоляция.

Однако же такие люди реже злоупотребляли алкоголем и наркотиками.

Резюмируется: «Наши результаты подтверждают стереотип: интеллектуально успешные, но менее уверенные в социальных контактах люди чаще остаются без сексуального опыта».

Ранее ученые обнаружили неожиданную пользу поцелуев.