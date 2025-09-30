В Крыму возникли серьезные проблемы с вoдой

Дефицит воды в крымской Алуште привел к тому, что ее там будут подавать по графику. Об этом сообщила представительница оккупационной власти, так называемая «глава» городского округа Алушта Галина Огнева на своем Telegram-канале.

«В связи с недостаточным запасом воды в Изобильненском водохранилище для обеспечения круглосуточного водоснабжения города Алушта вводится график подачи воды с 06:00 до 22:00 (в настоящее время московское время совпадает с киевским)», — говорится в ее сообщении.

Квазичиновница призвала горожан экономить воду. Сами же ограничения введут в населенном пункте уже с 1 октября.

Напомним, в Донецке наблюдается кризис водоснабжения: вода подается в дома несколько часов в сутки, один раз в два-три дня, и её качество часто низкое.