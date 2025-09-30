Украина получит от Германии еще две системы Patriot

Министр обороны Германии Борис Писториус обещает два зенитно-ракетных комплекса Patriot для Украины до конца 2025 года. Об этом он сказал во время Варшавского форума безопасности в понедельник, 29 сентября.

Немецкий чиновник в своем выступлении вспомнил о последнем массированном обстреле Украины, во время которого Россия использовала «более 580 дронов и более 40 ракет», что вновь подчеркнуло «важность укрепления украинской противовоздушной обороны».

«И именно этим мы занимаемся. Германия уже передала три системы Patriot. До конца этого года мы предоставим еще две современные системы Patriot при поддержке наших норвежских партнеров», — добавил он.

Он также заверил в непоколебимой поддержке Украины, добавив, что Берлин ежегодно тратит на это «около 9 миллиардов евро».

Напомним, Писториус сделал заявление о Patriot и дронах для ВСУ.