Госдолг Украины значительно увеличился за месяц

Государственный и гарантированный государством долг Украины в августе существенно вырос, достигнув к концу месяца 192,71 млрд долларов США, что на 6,58 млрд долларов больше, чем в предыдущем месяце, когда прирост составлял $1,29 млрд. Такую информацию опубликовало Министерство финансов.

По данным на 31 августа 2025 года, общий объем долга в гривневом эквиваленте составлял 7,95 трлн грн. Государственный и гарантированный государством долг в течение августа вырос на 177,41 млрд грн, что соответствует росту в долларовом эквиваленте на 6,58 млрд долларов США.

В частности, внешний долг Украины составлял 5,99 трлн грн, или 145,17 млрд долларов США, и составлял 75,34% от общего объема госдолга. В то же время внутренний долг был на уровне 1,96 трлн грн (24,66%), что в долларовом эквиваленте равно 47,54 млрд долларов США.

Напомним, по состоянию на 31 июля 2025 года общий государственный и гарантированный государством долг Украины равнялся 7,77 трлн грн (186,13 млрд долларов США). Таким образом, за август сумма госдолга выросла на 76,92 млрд грн или $1,29 млрд.