Швеция хочет создать собственное ядерное оружие

В Швеции заговорили о создании собственного ядерного оружия. Об этом информирует издание The Times.

В публикации сказано о том, что после серии недавних статей в местных газетах в стране развернулись дискуссии о том, следует ли властям предпринять новую попытку получить атомную бомбу – в одиночку или совместно со своими союзниками по НАТО.

Сообщается: «Несмотря на то, что идея о собственном ядерном оружии пока еще не получила практического воплощения, ее уже начали обсуждать в шведском политическом поле».

Так, по мнению ученых и специалистов, Швеция вряд ли имеет необходимую технологическую и ресурсную базу для самостоятельных разработок ядерного оружия. В стране работают шесть атомных электростанций, но они были построены свыше сорока лет назад.

Отмечается, что по словам эксперта Мартина Голиафа, шведам многое необходимо разработать, включая всю инфраструктуру для производства необходимых для ядерного оружия материалов. Это потребует огромных инвестиций, поэтому найти необходимые ресурсы будет практически невозможно.

