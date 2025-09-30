Мерц оценил российскую угрозу для Германии

Канцлер Германии Фридрих Мерц сделал тревожное заявление. Оно касается российской угрозы для страны.

Политик сказал: «Мы не воюем, но и не живем в мире. Мы должны делать гораздо больше для собственной безопасности».

Добавляется, что Германия наблюдает нарушения воздушного пространства стран Северной Европы со стороны России вот уже как несколько недель, и ситуация продолжает ухудшаться.

Говорится: «Просто сбить восьмиметровый дрон в небе в такой густонаселенной стране непросто».

Информируется, что Германия сталкивается с полетами БПЛА, шпионажем, угрозами отдельным общественным деятелям, актами саботажа и кибератаками.

Ранее Мерц предложил дать Украине гигантский беспроцентный кредит.