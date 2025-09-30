За сутки на фронте зафиксировали 176 боевых столкновений

Стало известно, что сейчас происходит на фронте. О ситуации на вторник, 30 сентября, поведал Генштаб ВСУ.

Сообщается, что за минувшие сутки произошло 176 боевых столкновений.

Также было сказано: «Вчера противник нанес 51 авиационный удар, сбросил 104 управляемые авиационные бомбы».

Добавляется, что кроме этого россияне совершили 4 463 обстрела, в том числе 126 были произведены из реактивных систем залпового огня, и привлекли для поражения 5 531 дрон-камикадзе.

Ранее Туск сделал резкое заявление по поводу войны в Украине.