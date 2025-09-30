На ферму в Аргентине с неба упало что-то жуткое

Странный инцидент произошел в Аргентине. О нем пишет издание Mirror.

Сообщается, что на одну из ферм в городе Пуэрто-Тироль с неба упал неопознанный объект.

В публикации сказано: «Большой цилиндр из углеродного волокна длиной около 1,7 метра и диаметром 1,2 метра был найден на земле в аргентинском Пуэрто-Тироле».

Указывается: «На одном конце загадочного цилиндра имелась система клапанов, а на другом – отверстие диаметром сорок сантиметров».

Акцентируется внимание: «Но самое удивительное было то, что объект был покрыт странными черными волокнами, похожими на волосы».

Добавляется, что на место прибыли полиция, пожарные и взрывотехники, которые не нашли никаких угроз, однако объект оцепили в целях безопасности.

Резюмируется: «Есть вероятность, что это на самом деле космический мусор, возможно, оставшийся от недавней миссии SpaceX».

