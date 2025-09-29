Все разделы

Новости > В МОН объяснили, дает ли отсрочку от службы обучение в колледжах

В МОН объяснили, дает ли отсрочку от службы обучение в колледжах

Агата Кловская
29.09.25 14:48
148
В МОН объяснили, дает ли отсрочку от службы обучение в колледжах

Отсрочка от службы в профессиональном образовании предоставляется только тем, кто никогда не учился ни в колледжах, ни в университетах. А таких людей в Украине меньшинство. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель Министра образования и науки Украины Дмитрий Завгородний.

Отсрочки в образовании предоставляются только в случае, если вы получаете обучение по уровню выше, чем ваше предыдущее образование, говорит Дмитрий Завгородний.

«Например, если вы закончили когда-то университет, и подаетесь на обучение в профессиональное заведение, отсрочку не предоставляют. Вы можете получить отсрочку, если у вас до этого высшего образования не было. Так же в профессиональных заведениях — если у вас до этого не было никакого образования, а только полное общее среднее, тогда вы получаете отсрочку», — объясняет он.

То есть только в случаях, если человек когда-то закончил только 9 классов и теперь хочет учиться. Потому что это образование уровнем выше, чем ваше предыдущее.

Пока в аспирантуре рекордно увеличилось количество мужчин, потому что это дает право на отсрочку, в профессиональном образовании такой проблемы нет, отмечает Дмитрий Завгородний.

«У нас такой проблемы нет, поскольку в Украине большинство людей какое-то образование все же получают. Достаточно небольшой процент людей вообще по всей стране тех, кто после школы не получают никакого образования — ни профессионального, ни профессионального предвысшего, ни высшего. Поэтому за отсрочками в высшее образование сейчас пошли люди, у которых высшего образования не было. А было, скажем, профессиональное или профессиональное предвысшее», — объясняет он.

Между тем в профессиональном образовании нет таких злоупотреблений, потому что для людей с высшим образованием это отсрочку уже не дает.

«А людей с образованием в Украине большинство. Плюс — эти курсы и само профессиональное образование — оно короткое, и наша цель — чтобы люди сразу шли работать, шли на рынок труда. Поэтому у нас и нет этого фальшивого спроса. Люди понимают: «окей, это всего 9 месяцев обучения, плюс — это экзамены и собственно учебный процесс», — добавляет замминистра.

Согласно Закону Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» получить отсрочку могут соискатели:

— профессионального (профессионально-технического);

— профессионального предвысшего и высшего образования, которые учатся по дневной или дуальной форме получения образования и получают уровень образования, который является высшим за ранее полученный уровень образования в последовательности, определенной частью второй статьи 10 Закона Украины «Об образовании»;

— докторанты и лица, зачисленные на обучение в интернатуру и так далее.

Напомним, правительство поддержало законопроект о правах педагогических работников и обучающихся в условиях военного положения, который позволит некоторым педагогам получить отсрочку от призыва.

