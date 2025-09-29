Все разделы

В Украине резко вырос уровень энергопотребления

В Украине резко вырос уровень энергопотребления

Агата Кловская
29.09.25 13:24
101
В Украине резко вырос уровень энергопотребления

По состоянию на утро понедельника потребление электроэнергии в Украине на 10,3% выше уровня предыдущего рабочего дня — 26 сентября. Об этом сообщило «Укренерго» 29 сентября.

«Потребление электроэнергии выросло. Сегодня..., по состоянию на 9:30 оно было на 10,3% выше, чем в это же время предыдущего рабочего дня — в пятницу. Причина таких ощутимых изменений — установление облачной погоды почти на всей территории Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что изменение погодных условий обусловливает низкую эффективность работы бытовых солнечных электростанций и соответствующий рост уровня энергопотребления из общей сети.

В воскресенье, 28 сентября, суточный максимум потребления был на 3,1% выше, чем максимум предыдущего воскресенья — 21 сентября.

Энергетики также напомнили, что на энергообъектах продолжаются восстановительные работы после российских массированных атак.

Напомним, в ближайшие дни украинцев ждет очень неприятная погода.

