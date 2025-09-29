Все разделы

Си Цзиньпин хочет заставить Трампа выступить против независимости Тайваня, — СМИ

Си Цзиньпин хочет заставить Трампа выступить против независимости Тайваня, — СМИ

Александр Панько
29.09.25 12:46
Си Цзиньпин хочет заставить Трампа выступить против независимости Тайваня, — СМИ

Руководитель Китая Си Цзиньпин на фоне желания США заключить с Китаем торговое соглашение может потребовать от американского президента Дональда Трампа выступить против независимости Тайваня. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Источники сообщили, что руководитель Китая хочет изменения политики США, которая могла бы, как надеется Пекин, ослабить и изолировать Тайвань. Си хочет добиться того, что США перестанут поддерживать независимость острова.

«Это означало бы изменение политики США с нейтральной позиции на позицию активного сотрудничества с Пекином в борьбе с суверенитетом Тайваня — изменение, которое может еще больше укрепить власть Си Цзиньпина в стране», — отмечает издание.

Источники WSJ сказали, что китайский руководитель считает, что ему удастся склонить Трампа к такому шагу. В обмен Китай предложит США заключение экономического соглашения, к которому стремится Трамп.

На это накладывается тот момент, что отношения США и Тайваня стали «неопределенными». В отличие от 46-го президента США Джозефа Байдена, Трамп избегал прямых заявлений о том, будет ли Вашингтон воевать с Китаем, если последний устроит вторжение на Тайвань. Трамп оправдывается, тем, что публичные заявления якобы ослабят его переговорные позиции.

Источники, близкие к Белому дому, со своей стороны заявили, что администрация сосредоточена на том, чтобы удержать Китай от военного нападения против Тайваня. Одновременно планируется побудить Тайбэй увеличить расходы на собственную оборону — в том числе на беспилотники и боеприпасы.

Напомним, Трамп отказался от военной помощи Тайваню ради сделки с Китаем.

Тэги: США, Китай, Тайвань

