Новости > Лукашенко пригрозил «войной на все деньги» с Польшей из-за планов сбивать объекты РФ

Лукашенко пригрозил «войной на все деньги» с Польшей из-за планов сбивать объекты РФ

Агата Кловская
29.09.25 12:23
110
Лукашенко пригрозил «войной на все деньги» с Польшей из-за планов сбивать объекты РФ

Так называемый «президент» Беларуси Александр Лукашенко пригрозил «воевать на все деньги», если Польша собьет самолеты или другие объекты РФ. Об этом сообщает Telegram «Пул первого».

В частности, один из прокремлевских журналистов спросил «главу» Беларуси, как он относится к тому, что в НАТО обсуждают возможность сбивать российские самолеты. Исходя из ответа Лукашенко, он, вероятно, сомневается в реальности такого сценария.

«Что, они собьют на нашей территории летательные аппараты, самолеты, вертолеты и так далее? Допустим, Беловежская пущь, туда часто летаю, это совсем на границе с Польшей. Они что, вертолет президента собьют или какой-то военный вертолет сопровождения? Так ответ же прилетит мгновенно», — заявил Лукашенко.

Он добавил, что в НАТО переживают и «пугают нас» нападением на страну Альянса, а это значит, что «они будут защищаться» и чуть ли «не на нас нападать».

Упоминая Польшу Лукашенко сказал, что поляки могут что угодно говорить, однако польский народ не глупый и не позволит правительству «разбойничать». В то же время он пригрозил войной «на все деньги».

«(У меня есть) надежда и вера в польский народ. Они им (властям — ред.) не дадут их амбициям разгуляться. То, что они заявили, будут сбивать, ну, пусть попробуют, собьют. Или над Калининградом там собьют что-то российское. Ну, нам придется... тогда воевать на все деньги... Это надо? Нет», — пригрозил самопровозглашенный президент.

Он считает, что в Польше нужны сегодня громкие заявления, чтобы «утихомирить» какую-то часть общества. Но добавил, что действовать подобным образом нельзя.

«Надо успокоится, сотрудничать, дружить. И помогать, особенно тем, кто живет по другую сторону границы, помогать заниматься производством, бизнесом, сельским хозяйством. Люди должны дружить. Мы на это нацелены», — говорит Лукашенко.

Также самопровозглашенный президент упомянул, что Беларусь якобы предупредила поляков, когда на территорию Польши летели дроны, и что Минск их даже сбивал.

«Так они что, за это будут наши самолеты и вертолеты сбивать или российские? Я считаю, что это непродуманное такое заявление, глупое заявление. Так действовать нельзя, соседи так не работают», — резюмировал он.

Напомним, НАТО готовится сбивать российские самолеты-нарушители.

Тэги: Александр Лукашенко, НАТО, война

