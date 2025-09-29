Все разделы

ЕС готовится к военной трансформации из-за угрозы России

ЕС готовится к военной трансформации из-за угрозы России

Александр Панько
29.09.25 11:54
106
ЕС готовится к военной трансформации из-за угрозы России

Российские провокации в Европе и «полуотстраненная» позиция лидера США Дональда Трампа по этому поводу подталкивают ЕС действовать. Об этом сообщает Politico.

Как пишет издание, именно поэтому 1 октября в Копенгагене пройдет неформальный саммит лидеров Евросоюза, на котором обсудят новую стратегию обороны.

Отмечается, что встреча пройдет на фоне последних дроновых провокаций России в ЕС.

Речь идет, в том числе о нарушении воздушного пространства Дании, из-за чего аэропорт Копенгагена приостанавливал свою работу, а датские власти впоследствии назвали инцидент гибридной атакой.

Предполагается, что на саммите военных возможностей ЕС обсудят создание «стены дронов» для обнаружения, отслеживания и уничтожения беспилотников, а также проекты для быстрого реагирования на вторжение самолетов в небо Европы.

«Поднимать истребители — задача НАТО... Наша задача — быть готовыми, иметь инструменты, чтобы реагировать на угрозы тогда, когда это нужно, укрепляя общие возможности в ответ на общую опасность», — сообщил анонимный высокопоставленный чиновник ЕС.

Politico отмечает, что признать риск со стороны Москвы — легко. Однако значительно сложнее договориться, как реагировать в Евросоюзе, разделенном противоречивыми приоритетами.

Однако одно понятно: если не делать ничего, риск полномасштабной войны возрастет.

«Задача для лидеров в Копенгагене — найти баланс сдерживания со все более рискованным российским руководством, чтобы эффективно управлять инцидентами, не допустив их перерастания в кризис или войну», — сказал Рафаэль Лосс, эксперт Европейского совета по международным отношениям.

Рафаэль Лосс также добавил, что лидерам ЕС будет сложно найти баланс между сдерживанием РФ и реальной войной, учитывая позицию Дональда Трампа по этому поводу.

«Когда президент США, главный союзник НАТО, говорит: «Сбивайте российские самолеты, но поддержу ли я вас — неизвестно», — отметил собеседник.

Отмечается, что в частных разговорах чиновники предупреждают о риске «момента Фердинанда», когда внезапное обострение может втянуть континент в войну, как это произошло после убийства эрцгерцога в 1914-м.

Politico отмечает, что это первая встреча после того, как в июне 27 лидеров ЕС собрались в Брюсселе. Через три месяца после короткого оптимизма от встречи на Аляске все снова вернулось к «бряцанию оружием».

Второй саммит назначен на конец октября в Брюсселе. ЕС стремится к реальным решениям по усилению обороны Европы и финансовой поддержке Украины.

Напомним, Россия активно готовится к войне с НАТО.

fraza.com
