НАТО готовится сбивать российские самолеты-нарушители, — The Times

В НАТО готовятся к усилению правил применения силы против России. Речь идет о переходе от миссии патрулирования к полноценной системе ПВО. Об этом сообщает The Times.

Как сообщил изданию один из высокопоставленных командующих альянса, это позволит сбивать российские самолеты-нарушители.

В настоящее время эскадрильи патрулирования воздушного пространства в первую очередь призваны сопровождать российские военные самолеты, вторгающиеся в воздушное пространство союзников, за исключением случаев, когда они представляют явную военную угрозу.

Напомним, в последние недели фиксировались нарушения воздушного пространства Польши, Румынии и Эстонии российскими дронами и истребителями. Также военные базы и аэропорты в других странах неоднократно подвергались подозрительной активности.

На выходных новые случаи были замечены у авиабазы Каруп в Дании, аэропорта Вильнюса в Литве, военно-морской базы Карлскруна в Швеции и авиабазы Орланд в Норвегии.

НАТО в ответ заявило об усилении наблюдения в Балтийском море, включая использование фрегата ПВО и ряда разведывательных систем.